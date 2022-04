Feiertage in Mönchengladbach : Diese Gottesdienste finden an Ostern statt

Mönchengladbach Für die Ostertage erwarten die Gemeinden beider Konfessionen viele Besucher bei den Gottesdiensten. Eine Maske sollten Kirchgänger trotz gelockerter Corona-Regeln tragen. Eine Übersicht zu den geltenden Vorgaben und den Terminen an den Feiertagen.

Diese Corona-Regeln gelten

Einlassbeschränkungen beim Gottesdienst sind passé – und das Verbot zu singen ebenfalls. „Ganz wie früher“ wird es für die Kirchgänger aber auch dieses Ostern nicht werden. Die meisten Gemeinden – evangelisch wie katholisch – empfehlen dringend, eine Maske zu tragen. Außerdem werden die Kirchgänger gebeten, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Auch das gilt in beiden Konfessionen gleichermaßen, wie Nachfragen unserer Redaktion bei Gemeinden im Stadtgebiet zeigten.

„Wir werden bei diesen Regeln bleiben, so lange die Lage noch so dynamisch ist“, sagt etwa Pfarrer Till Hüttenberger, Vorsitzender des Stadtverbandes „Evangelische Kirche in Mönchengladbach“. Und Propst Peter Blättler, Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Mönchengladbach , erklärt: „Ich habe das Gefühl, dass die Besucher sich mit der Maske auch sicherer fühlen.“ Blättler betont aber, dass es sich um eine dringenden Appell, nicht aber um eine Maskenpflicht handeln würde. Und der Pfarrer ist erfreut darüber, dass Gesang wieder möglich ist: „Wir können wieder singen und wir wollen auch singen“, sagt er.

Ausnahmen der Regeln gibt es dennoch. So setzt die Pfarrei Maria von den Aposteln (Neuwerk) schärfere Regeln an, als sie das Bistum Aachen vorgibt. Da zu den Ostergottesdiensten viele Menschen kommen und so Abstände nicht eingehalten werden können, hat sich der Kirchenvorstand für die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) entschieden, erklärt Pastoralreferent Harald Brouwers. Und auch in den evangelischen Gemeinden gibt es Gottesdienste mit Zugangsbeschränkungen. Wie Kirchenkreis-Sprecherin Angela Rietdorf berichtet, gilt etwa in der evangelischen Kirchengemeinde Rheydt die 3G-Regel. In der Christuskirche wird zur 3G-Regel zusätzlich auf Gesang verzichtet. Das ist zwar eine Seltenheit, zeigt aber, dass jede Kirche aktuell durch das Hausrecht eigene Regeln aufstellen kann. Diese sind zum Teil auf der eigenen Internetseite vermerkt.