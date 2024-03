Osterferien in Mönchengladbach Langeweile, nein danke

Familienbibliothek Rheydt Junge Filmemacher aufgepasst – die Familienbibliothek in Rheydt bietet von Dienstag, 26. März, bis Donnerstag, 28. März, einen Trickfilmworkshop unter dem Namen „Brick in Motion“ an. Jeweils von 12 bis 17.30 Uhr können Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren an einem eigenen Film arbeiten. Dazu gehören das Schreiben eines eigenen Drehbuchs und die Gestaltung der Geschichte mit Lego-Bausteinen. Im Anschluss wird der Film mithilfe der Stop-Motion-Technik kreiert, indem viele einzelne Bilder hintereinander abgespielt werden. Auch das Schneiden und die Vertonung dürfen die Kinder und Jugendlichen übernehmen. Der kostenlose Workshop richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene junge Filmemacher. Anmeldungen werden unter and-re.linhoff@gmx.de entgegengenommen. Es sind jedoch nur noch wenige Plätze verfügbar.