Osterferien in Mönchengladbach Neun Freizeittipps bei Regenwetter

Gleich drei Workshops bietet in den Osterferien die Stadtbibliothek an. Zum einen ist das der Hörspielworkshop der Ohrenbibliothek, in dem sich Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren als Autoren einer Detektivgeschichte der drei ??? ausprobieren können. Nach dem Schreiben der eigenen Geschichte lernen die Schüler, wie man die Handlung vor dem Mikrofon vertont, die passende Musik dazu auswählt und die einzelnen Tonstücke zusammensetzt. Der Hörspielworkshop findet am 26. März, 8. April und 15. April jeweils von 16 bis 17.30 Uhr online statt. Am 20. April, 4. Mai und 25. Mai findet dann die Vertonung von 10 bis 16 Uhr im Studio der Zentralbibliothek Carl Brandts Haus statt. Den Abschluss des Projektes bildet am 15. Juni eine Vorführung der Geschichte. Anmeldungen werden per Email mit dem Stichwort Ohrenbibliothek unter ohrenbibliothek@moenchengladbach.de entgegengenommen.