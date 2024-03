Angebote in Mönchengladbach Was Kinder und Jugendliche in den Osterferien unternehmen können

In die Welt der Detektive eintauchen und eine Geschichte der drei Fragezeichen selber schreiben können Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren im Hörspielworkshop der Ohrenbibliothek. Die ersten Termine finden am 26. März, 8. April und 15. April jeweils um 16 Uhr online statt. Am 20. April, 4. Mai sowie am 25. Mai bekommen die jungen Teilnehmer dann jeweils von 10 bis 16 Uhr im Studio der Zentralbibliothek Carl Brandts Haus die Möglichkeit, ihre Geschichte zu sprechen, Hintergrundgeräusch hinzuzufügen und das Stück zu schneiden. Der Workshop endet am 15. Juni mit einer Vorstellung für Freunde und Familien. Kostenlose Anmeldung per Email mit dem Stichwort Ohrenbibliothek an ohrenbibliothek@moenchengladbach.de.