Mönchengladbach: Ost und West im Tanz gespiegelt

Mönchengladbach Ballettchef Robert North stellt in seinem neuen Ballettabend im Theater Szenen aus Amerika und Russland gegenüber. Kapellmeister Andreas Fellner leitet die Aufführung mit den Niederrheinischen Sinfonikern.

So lässt North in seinem neuen Ballettabend "Souvenirs aus West und Ost" das Ballettensemble zwar im ersten Teil Szenen aus New York zur Musik von George Gershwin tanzen. "Zu Gershwins Concerto in F", so North, "passen Geschichten, die fröhlich, leichtfüßig, romantisch oder einfach funny sind." Geschichten von jungen Menschen, die gern feiern und sich verlieben.