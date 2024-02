„One Billion Rising“ in Mönchengladbach Rund 100 Frauen tanzen gegen Rassismus und Seximus

Um die aktuellen Verhältnisse zu ändern, so Schulte, wolle man sich erheben und vor dem Hintergrund der verschärften Gewalt an Frauen zum Nachdenken anregen und für Veränderungen sorgen. Vergewaltigung, Hass, Ausgrenzung, Tötung, Diskriminierung, Ausbeutung, Missbrauch, Kriege, Spaltung, Besetzung und Kontrolle sollen mit „One Billion Rising“ auf friedliche Weise bekämpft werden. Auch Tyrannei, Rassismus, Faschismus, Transphobie, Sexismus sowie Patriarchalismus wolle man friedlich entgegentreten, so die Organisatorinnen, die für den Tanz-Flashmob ein Aktionsbündnis gebildet hatten.