Auftritt in Mönchengladbach: Wie Oliver Pocher andere vorführt

Mönchengladbach Im Fernsehen hat Oliver Pocher seine besten Zeiten eher hinter sich, live findet der Komiker aber immer noch sein Publikum. In Mönchengladbach gefiel er sich jetzt im Heruntermachen und in politischer Unkorrektheit. Nur wenn er improvisierte, war das fast immer witzig.

Es sieht ganz so aus, als gäbe es im Saal tatsächlich niemanden, der das nicht mehr aushält. Alle kreischen, lachen, jubeln, applaudieren. Nein, doch nicht alle. Lena, die Besitzerin des Handys, steht auf der Bühne des TIG und sieht aus, als wünschte sie sich ganz weit weg. Als sie ihr Handy endlich zurückbekommt, darf sie sich zur Belohnung ein Geschenk aussuchen: Das T-Shirt, das Pocher eben noch trug, oder ein frisches. „Schlimmer kann es nicht mehr kommen“, ist die Antwort, die Lena gibt. Der 1978 in Hannover geborene Comedian Oliver Pocher war jetzt im Theater im Gründungshaus mit seinem Programm „#socialmediabitch“ zu Gast.

Was hätte Lena tun können? Während eines Auftritts in Mannheim hat sich eine Frau gewehrt und ist mit Wasser (einem Requisit im Programm) auf Pocher losgegangen. Vermutlich hat ihn das nur bestätigt und angespornt. So wie es auch der Applaus seines Publikums tut. Und dessen ist er sicher. Auch in Mönchengladbach. Es gibt immer wieder Zwischenapplaus, Lacher, Zurufe.