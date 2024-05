Historische Fahr- und Flugzeuge in Mönchengladbach Das müssen Sie zum „Oldtimer Fly & Drive In“ wissen

Am Mönchengladbacher Airport startet die Oldtimer-Saison. Von Ende Mai bis Ende September sind vier Termine für die Reihe „Fly & Drive In“ angesetzt. Der Auftakt ist dabei erfahrungsgemäß besonders beliebt. Veranstalter Thorsten Neumann beobachtet im Vorfeld schon eine „sehr große Nachfrage“ – auch bei den fliegenden Oldtimern, von denen sich bis zur Wochenmitte 15 angemeldet hatten. Am Ende ist die Teilnahme aber wetterabhängig. Das liegt am Konzept. Die Details im Überblick.