Mönchengladbach : Ohrwürmchen laden zum Sommerkonzert

Mönchengladbach Das Sommerkonzert der Ohrwürmchen findet am Samstag, 30. Juni, und am Sonntag, 1. Juli, jeweils um 15 Uhr im Pfarrgemeindesaal St. Barbara an der Bettrather Straße 79a bei Kaffee und Kuchen statt. Einlass ist bereits ab 14 Uhr. Platzreservierungen sind unbedingt erforderlich. Sie werden entgegengenommen unter der Telefonnummer 02161 307384. Der Eintritt ist wie immer frei. Um Spenden wird gebeten. Elisabeth Kuhs führt durch das Programm und bereichert die Musik auch in diesem Jahr wieder durch ihre Chansons.

Aus den eigenen Reihen stellt das Salonorchester einen Solisten, den Akkordeonisten Stephan Schneider. Zu hören sind typische Salon- und Charakterstücke wie "Das Cigarettenmädel" und "Texasgirls", sowie bekannte Melodien von Ralph Benatzky. Die Ohrwürmchen haben im vergangenen Jahr ausgewählte Titel für ihre CD aufgenommen. Diese CD wird voraussichtlich zum Sommerkonzert angeboten.

(isch)