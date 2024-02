Alternativen zum ÖPNV So kommt man in Mönchengladbach trotz Warnstreik zur Arbeit

Auf einen Streik folgt der nächste: Während seit Anfang der Woche Züge wieder wie gewohnt fahren, stehen in Mönchengladbach am Freitag, 2. Februar, sehr wahrscheinlich alle Busse still. Die Gewerkschaft Verdi ruft an diesem Tag zu Warnstreiks auf, und auch die Mitarbeiter der NEW beteiligen sich daran.