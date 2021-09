Öffentlichtsfahndung : 16-Jährige aus Mönchengladbach vermisst

Mönchengladbach Die Jugendliche wohnt in einer Jugendeinrichtung in Mönchengladbach und ist laut Polizei schon mehrfach verschwunden. Zuletzt hatte sie auch Kontakte nach Alsdorf und Eschweiler.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der 16-jährigen Evelyn Julyn Sp.. Die Jugendliche wohnt in einer Jugendeinrichtung in Mönchengladbach. Seit dem 19. August wird sie zum wiederholten Male vermisst. In vergangenen Fällen hatte sie auch Kontakte nach Alsdorf und Eschweiler.