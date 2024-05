Frühjahr in Mönchengladbach Welche Regeln beim öffentlichen Grillen gelten

Die dritte Grillfläche im Stadtgebiet ist eher ein Geheimtipp. Auch, weil sie nur schwer gefunden werden kann. Denn die Plätze liegen hinter (also östlich) der Bezirkssportanlage Rheindahlen. Parkplätze stehen an der Mennrather Straße 21 zur Verfügung. Von da aus geht es über die Anlage und vorbei an den Fußballfeldern. Gegrillt werden darf mit mitgebrachten Grills an ausgewiesenen Plätzen. Schilder stehen dort allerdings nicht. Wie eine Mags-Sprecherin mitteilt, soll die Grillfläche an der Bezirkssportanlage Rheindahlen überarbeitet und aufgewertet werden. Diese Arbeiten sollen den Angaben zufolge im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Discgolf-Anlage erfolgen. Die entsprechenden Pläne werden derzeit finalisiert, sagt die Sprecherin. Abi Juni/ Juli könnte die Grillanlage zur Baustelle werden.