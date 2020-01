Mönchengladbacher Sternsinger : Ein Dank für die Segensbringer

Sie tragen Krone und Mantel, klopfen an Häuser und bringen den Segen: Sternsinger sind immer schwieriger zu finden. Foto: St.Marien Rheydt

Mönchengladbach In der Citykirche wird am 8. Januar eine Kinderveranstaltung zum Dank aller aktiven Sternsinger organisiert. Oberbürgermeister Reiners empfängt die kleinen Helfer.

Rund um den Jahreswechsel machen sich die Sternsinger unter anderem in Rheydt, Bonnenbroich-Geneicken und Heyden wieder auf den Weg zu den Menschen, um dort zu singen und Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt zu sammeln.

So zum Beispiel auch heute bei der Pfarrei St. Marien, bei der die Königinnen und Könige ab 10 Uhr von Haus zu Haus ziehen. Im vergangenen Jahr konnten die Sternsinger mit der Aktion in den Straßen der Pfarrei St. Marien rund 2500 Euro zusammentragen. Obwohl es immer schwieriger wird, neue Sternsinger zu gewinnen, findet dieses ehrenamtliche Engagement in Mönchengladbach und Umgebung noch regelmäßig Zulauf.