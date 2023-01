Wegen Bauarbeiten in Mönchengladbach Obdachlose müssen Tunnel an der Heinrich-Sturm-Straße verlassen

Einige Wohnungslose haben auch bereits eine andere Unterkunft gefunden. Zum Beispiel Kostenpflichtiger Inhalt in den kleinen Häusern von der Schaffrath Stiftung und dem Verein „Suppentanten“. Auch die Stadt stellte mit Unterstützung der EWMG in der Nähe des Bahnhofs ein Grundstück mit einem Seecontainer zur Verfügung. Außerdem soll ein weiteres Grundstück in Bahnhofsnähe so hergerichtet werden, dass es für den Aufenthalt von Obdachlosen dienen könnte.