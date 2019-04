„MG zieht an“ : Wissenschaftsministerin lobt Textilstandort MG

Mönchengladbach Während Isabel Pfeiffer-Poensgen die Messe „MG zieht an“ besuchte, bereiteten sich Studierende auf ihre Modenschau vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

Als Enkelin eines Aachener Textilkaufmannes interessierte sich Isabel Pfeiffer-Poensgen für diesen Termin ganz besonders. Drei Stunden Zeit nahm sich die NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft bei ihrem Besuch in Mönchengladbach. Die Landtagsabgeordneten Jochen Klenner (CDU) und Andreas Terhaag (FDP) hatten ihr zuvor immer wieder von dem textilen Schwerpunkt in der Stadt vorgeschwärmt.

Am Freitag sollte sich die Ministerin selbst ein Bild davon machen. Und das tat sie auch, sehr intensiv und interessiert. „Es ist sehr spannend zu sehen, welche Zukunftsmöglichkeiten Textilien haben, wo doch lange Zeit vom Ende der Textilindustrie die Rede war“, sagte Pfeiffer-Poensgen. Und diese Einschätzung war nicht nur von den massierenden Turnschuhen geprägt, die ihr beim Rundgang über den Hochschul-Campus präsentiert worden waren.

Info Textile Recruiting- und Innovationsmesse Die Messe Die mittlerweile größte textile Nachwuchs- und Recruitingmesse findet alle zwei Jahre statt. Veranstalter sind die Hochschule Niederrhein und die städtische Wirtschaftsförderung. Aussteller Fast 100, in diesem Jahr musste zum ersten Mal Interessenten abgesagt werden.

Den Auftakt beim Ministerinnenbesuch machte ein Arbeitsgespräch im Textiltechnikum im Monforts-Quartier. Dort gab es einen Überblick über Projekte, bei denen Hochschule und Stadt an einem Strang ziehen: Unter anderem ging es um die Weiterentwicklung des Textilcampus’ Mönchengladbach und um die geplante Cyber Alliance NRW, die in Kooperation mit Bonn und der dortigen Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, dem Fraunhofer Institut und der Verwaltungsfachhochschule das nächste Leuchtturmprojekt in der Stadt werden soll. Der anschließende Rundgang über die Messe „MG zieht an“ startete an der Textilakademie NRW, einem weiteren Vorzeigeprojekt der Stadt.

Aunde-Geschäftsführer Rolf Königs präsentierte Jochen Klenner (CDU), Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ulrich Schückhaus (WFMG) und Prof. Lutz Vossebein von der Hochschule (von links) einen Autositz aus recyceltem Polyester. Foto: Markus Rick. Foto: Markus Rick (rick)

An dem Stand der Aunde-Gruppe konnte Geschäftsführer Rolf Königs Isabel Pfeiffer-Poensgen einen Autositz aus recyceltem Polyester präsentieren. Die Ministerin war beeindruckt davon, wie aus Plastik Pet-Flaschen-Granulat und dann Stoffe für die Automobilindustrie entstehen. Spannend für die Ministerin waren aber auch die Hochschul-Projekte, die Studierende in den einzelnen Laboren präsentierten. Nora Struwe, Master-Studentin am Fachbereich Textil und Bekleidungstechnik, zeigte das Ergebnis ihrer Bachelorarbeit: selbst entworfenen Bettbezug, der schon in Kürze im Großhandel erhältlich sein wird. Katerina Amprazi präsentierte im Labor nebenan den selbst entworfenen Schuh mit eingebauter Massage.