Jahresempfang der Handelsverbände Einkaufen in Mönchengladbach statt in Köln?

Es ist fast schon gegen Ende der Rede der NRW-Vizeministerpräsident Mona Neubaur, als an zwei Tischen im festlich gedeckten Saal des Hyatt Regency im Düsseldorfer Medienhafen zustimmendes Raunen ausbricht: „Kann sein, dass die Leute dann lieber in Mönchengladbach einkaufen gehen statt in Köln“, sagt die NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Es ist der traditionelle Jahresempfang der Handelsverbände NRW und Rheinland. Gerade sprach Neubaur über die angekündigten Schließungen von Galeria Kaufhof und davon, dass die Innenstädte sich neu erfinden müssten, Erlebnisfaktoren, Vielfalt und Kleinteiligkeit seien nötig. Dann könnten Citys bei Kundinnen und Kunden punkten – und vielleicht sogar die Metropolen in den Schatten stellen, so die Botschaft.