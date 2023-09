Bauprojekt in Mönchengladbach Erster renaturierter Abschnitt der Niers im Bresgespark geöffnet

Erst ist es ein Rinnsal, dann wird der Strom immer stärker und die Niers ergießt sich in ihr neues Flussbett: Am Montag ist der erste von drei Flutungsabschnitten der renaturierten Niers geöffnet worden. Im östlichen Teil des Bresgesparks legt der Fluss nun in Bögen etwa einen Kilometer mehr Strecke als zuvor zurück. Der alte, gerade verlaufende Abschnitt wird in den kommenden Wochen trockenfallen und letztendlich ein Teil der neu entstehenden Auenlandschaft werden.