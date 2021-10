Gute Leistung beim klaren Sieg des Regionalligisten : Neuwerk wehrt sich achtbar gegen Rot-Weiss Essen

Neuwerks Keeper Tim Kreuels hielt sein Team lange im Spiel, am Ende war es aber ein standesgemäßer Sieg für Rot-Weiss Essen. Foto: Heiko van der Velden

Niederrheinpokal Für die Sportfreunde Neuwerk war es das größte Spiel der Vereinsgeschichte: Im Niederrheinpokal war Regionalligist Rot-Weiss Essen zu Gast beim Bezirksligisten. Das Ergebnis klingt zwar standesgemäß, verstecken müssen sich die Neuwerker aber nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Das Ergebnis klingt auf den ersten Blick standesgemäß. Mit 0:7 (0:3) unterlagen die Sportfreunde am Mittwochabend in der 2. Runde des Niederrheinpokals gegen Regionalligist Rot-Weiss Essen zwar deutlich, doch verstecken vor ihrer Leistung musste sich der Bezirksligist keinesfalls. Und immerhin war man um vier Tore besser als der KFC Uerdingen, gegen die Essen am Wochenende mit 11:0 in der Regionalliga West gewann.

Wer gedacht hätte, dass das Spiel von Anfang an total einseitig laufen wird, musste sich nach einer guten halben Stunde erst einmal kräftig die Augen reiben. Bis dato stand es nämlich 0:0 zwischen beiden Teams. Essen war zwar deutlich mehr im Ballbesitz, doch Neuwerk machte es taktisch klug. Die Räume in der Defensive waren eng. RWE versuchte es das eine oder andere Mal per Distanzschuss, die Versuche blieben allerdings erfolglos.

Und wenn der Regionalligist doch einmal durch die Abwehrreihen kam, war Torhüter Tim Kreuels zur Stelle. Auch ein Freistoß der Gäste (20.) aus zentraler Lage brachte den Schlussmann nicht aus der Ruhe. Mit einer Parade holte er den Ball aus der oberen linken Ecke heraus. Vorne konnten die Neuwerker zumindest immer wieder mal kleine Nadelstiche setzen.

Der Ballbesitz blieb allerdings meist in den Reihen der Essener. Drei Tore binnen fünf Minuten zeigten den Hausherren dann kurz vor der Pause klar die Grenzen auf. Ein flacher Ball über die Außenbahn landete bei U19-Akteur Guiliano Zimmerling (34.), der den Ball freistehend vor dem Tor nur noch zum 1:0 über die Linie drücken musste. Mit einem Doppelpack sorgte dann Ex-Bundesligaspieler Zlatko Janjic (37., 39.) für das 0:3 aus Neuwerker Sicht.

Angepeitscht vom Neuwerker Publikum versuchte die Elf von Trainer Markus Lehnen mit viel Leidenschaft und Einsatz sich weiter gegen den haushohen Favoriten zu stellen. Ein Tor war ihnen dabei allerdings nicht gegönnt. Felix Heim (54.), Oguzcan Büyükarslan (64., 89.) und Oguzhan Kefkir (86.) markierten in der Folge vier weitere Tore, so das Rot-Weiss Essen mit 7:0 am Ende als Sieger vom Platz gehen konnten.

Für den 1. FC Viersen ist ebenfalls Schluss: Gegen den Oberligisten 1. FC Bocholt gerieten die Viersener schon früh ins Hintertreffen. Sezen (5.), Pluntke (10.), Hashimoto (28.) und Bugla (44.) sorgten für eine deutliche 4:0-Halbzeitführung der Bocholter. Der Landesligist kam durch Morten Heffungs (53./68.) zwar nochmal auf zwei Treffer ran, in der Nachspielzeit markierte Dario Schumacher aber den 5:2-Endstand für die Gäste.

Der 1. FC Mönchengladbach ist beim Bezirksligisten SV Viktoria Goch mit einem großen Teil der U19-Mannschaft angetreten und deutlich ausgeschieden. Die A-Junioren fingen sich in Goch acht Gegentreffer.

In der Verlängerung konnte sich VSF Amern gegen den Mühlheimer FC – ebenfalls Landesligist – durchsetzen. In der 120. Minute traf Darius Stode zum 2:1 für Amern.