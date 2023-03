Energieversorger am Niederrhein NEW warnt vor falschen Anrufern

Die Anrufer gäben sich als Mitarbeitende der NEW aus, seien aber im Auftrag anderer Energieversorger unterwegs. Die Betrüger erfragen die NEW-Vertragsdaten der Kunden. Ziel der Betrüger könne sein, den Kunden zu suggerieren, dass sie weiterhin von der NEW versorgt würden, obwohl tatsächlich ein Versorgerwechsel eingeleitet wird. Die NEW empfiehlt allen Betroffenen, sich im Zweifel unter der Telefonnummer 02166 2752750 bei der NEW zu melden. Die NEW betonte, derzeit keine Kunden mit Tarifangeboten anzurufen.