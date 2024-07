30.000 Euro für Mönchengladbacher Projekte NEW verzeichnet Rekordbeteiligung bei Vereinsförderung

Insgesamt 100.000 Euro verteilt die NEW jährlich mit dem Wettbewerb „Vereinsförderung“ an gemeinnützige Vereine und Organisationen im eigenen Versorgungsgebiet. Und dieses Jahr wurden Rekordzahlen geschrieben, wie das Unternehmen mitteilt: 443 Vereine sind in das Finale gestartet – und damit etwa 70 mehr als im Vorjahr. Fast die Hälfte der Vereine nahm erstmals an der Abstimmung teil. Und mit etwa 320.000 Besuchern auf der Internetseite und mehr als eine Million Stimmabgaben beim Publikumspreis sind ebenfalls Höchstwerte erreicht worden.