Energieversorger aus Mönchengladbach Was die Gaspreisbremse den NEW-Kunden bringt

Kunden der NEW brauchen in diesen Tagen und Wochen viel Geduld. Wegen eines immensen Aufkommens an Anfragen ist der Mönchengladbacher Versorger für seine Kunden derzeit nur sehr eingeschränkt erreichbar. Dabei stellen sich vielen Menschen gerade dieselben Fragen. Etwa: Was müssen sie 2023 für ihre Gasrechnung bezahlen? Beim Gas herrscht da jetzt weitgehend Klarheit, beim Strom noch nicht ganz. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.