Schlossbad Niederrhein schließt Außenbereich Wie die Freibadsaison in Mönchengladbach lief

Wie die NEW mitteilt, kamen über die Saison insgesamt rund 75.000 Besucher in den Außenbereich des Schlossbades. Armin Brückner ist der Abteilungsleiter Bäder bei der NEW und zieht ein positives Fazit: „Wir sind mit der Saison zufrieden. Positiv hervorheben möchte ich auch, dass wir für unsere Badegäste ein angenehmes und sicheres Badeerlebnis – ohne große Zwischenfälle – bieten konnten.“ In Freibädern anderer Städte, etwa in Berlin, kam es während der Saison zu Ausschreitungen unter Badegästen. Teilweise wurden Ausweiskontrollen am Eingang und Einlassstopps eingeführt. In Mönchengladbach wurden diesen Sommer zwei Grapsch-Vorfälle gemeldet – allerdings im Hallenbad, nicht im Freibad.