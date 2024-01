Um Punkt 2 Uhr in Rheydt geboren Neujahrsbaby Viktoria Marie macht das Familienglück perfekt

Mönchengladbach · Das kleine Mädchen ist in der Silvesternacht in Rheydt zur Welt gekommen und damit das erste Baby 2024. Das „Eli“ startet so in ein weiteres geburtenstarkes Jahr. Im Neuwerker Krankenhaus gingen die Zahlen zuletzt zurück.

01.01.2024 , 16:00 Uhr

Können ihr neues Glück kaum fassen: Silke und Ulrich Fischer mit der kleinen Viktoria Marie und der großen Schwester Isabella (4). Foto: Jörg Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Carsten Pfarr und Susanne Jordans