Großprojekt in Mönchengladbach Weshalb für das neue Rathaus 50 tiefe Löcher in Rheydt gebohrt werden sollen

Auch wenn die ursprünglichen Pläne für einen riesigen Rathaus-Neubau in Rheydt aus Kostengründen Kostenpflichtiger Inhalt vor anderthalb Jahren auf Eis gelegt wurden, ist schon jetzt klar: Für die neue, kleinere Version sind ebenfalls umfangreiche Bauarbeiten notwendig. Als Erstes plant die Stadtverwaltung in den kommenden Jahren, das sogenannte Baufeld A, Kostenpflichtiger Inhalt also den Bereich rund um das historische Rathaus und die Alte Kommandantur, fertigzustellen. Im Anschluss soll der Umbau des ehemaligen Karstadt-Gebäudes folgen. Für den ersten Abschnitt stehen dabei auch Bohrungen von etwa 50 Löchern auf dem Plan, den das zuständige Architekturbüro SOP der Politik vorgelegt hat.