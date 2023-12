Bürger übten bereits Kritik Stadt lässt bei rostigen Möbeln in Rheindahlen nachbessern

Mönchengladbach · An der Beecker Straße sind mehrere Sitzgelegenheiten mit Pflanzkübeln aufgestellt worden. Bürger übten bereits Kritik an den Möbeln – und an den rostigen Armlehnen.

07.12.2023 , 05:10 Uhr

16 Bilder Wie die Beecker Straße in Rheindahlen aufgewertet wurde 16 Bilder Foto: Carsten Pfarr

Die Beecker Straße im Zentrum Rheindahlens ist aufgewertet worden. So beschreibt zumindest die Stadtverwaltung die Maßnahme, die etwa 260.000 Euro gekostet hat. Von den Bürgern gab es aber deutlich Kritik – vor allem an den neuen Sitzgelegenheiten mit Pflanzelementen. Sie seien zu sperrig und passen nicht ins Bild, hieß es. Und die rostigen Armlehnen wurden bemängelt. In dem Punkt lässt die Stadt nachsteuern: „An den Sitzgelegenheiten muss die beauftragte Firma die Armlehnen noch einmal austauschen, da hier fälschlicherweise der für seine Rost-Optik bekannte Cortenstahl verwendet wurde, der allerdings nur für die Unterkonstruktion der Sitzgelegenheiten vorgesehen ist“, teilt die Verwaltung mit. Neben den Möbeln sind auch neue Straßenlaternen, Mülleimer und Fahrradständer installiert worden. Zudem wurde der „glatte Streifen“ aus Basaltplatten durchgängig gestaltet. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wie die Beecker Straße in Rheindahlen aufgewertet wurde

