Mönchengladbach: Neue Coca-Cola-Produktionslinie für 25 Millionen Euro

Mönchengladbach Der Produktionsstandort von Coca-Cola in Güdderath hat gestern Zuwachs bekommen. Die Teile der neuen Einweg-Produktionslinie wurden angeliefert. Rund 25 Millionen Euro hat sich das Unternehmen das gesamte Projekt kosten lassen.

Gute zwei Stunden dauert die Verladung des Füllers vom Schwertransporter per Kran in die Produktionshalle. Nach ein paar Problemen beim Halleneingang steht das Gerät um 15 Uhr in der Halle. Zuvor musste das im Durchmesser 6,70 Meter große Gerät erstmal aus der Folie ausgepackt werden. "Das ist schon wie Weihnachten", sagt Lennackers. Bis zu seinem Eintreffen in Güdderath hatte der Füller eine lange Reise hinter sich. Er wurde in knapp fünf Monaten von der Firma KHS in Bad Kreuznach gefertigt, dann per Binnenschiff in den Düsseldorfer Hafen gebracht.