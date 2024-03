Brauchtum in Mönchengladbach Schützen setzen bei ihrer Nachtwallfahrt ein Zeichen gegen Extremismus

Die Nachtwallfahrt der Schützenbruderschaften zum Marienheiligtum nach Hehn hat eine lange Tradition in der Stadt: Im Jahr 1983 ließ der Bezirksverband die Wallfahrt aufleben, die in den 1930er Jahren als Gebetsgang begonnen hatte, um gegen das Naziregime zu protestieren. In jedem Jahr stellen die Bruderschaften ihren Pilgergang unter ein Leitwort, das den Gebeten Inhalt und Richtung geben soll. In diesem Jahr lautete es: „Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen.“