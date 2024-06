„The Voice“-Sieger in Mönchengladbach Das macht „The Voice“-Sieger Anny Ogrezeanu heute

Es gibt drei Dinge, die die meisten Menschen nicht über Anny Ogrezeanu wissen: Erstens, Anny Ogrezeanu ist nicht besonders groß. „Ich glaube, ich wirke im Fernsehen größer, als ich bin“, sagt der 23-jährige Sänger lachend. „Dabei gibt es in unserem Garten sogar eine Brennnessel, die höher ist, als ich.“ Zweitens: Anny Ogrezeanu ist früher viel herumgereist. Der Sänger ist unter anderem in Ländern wie Italien, Griechenland und Russland großgeworden. Und drittens: Als Anny Ogrezeanu das erste Mal ein Lied von der Sängerin Whitney Houston gehört hat, war er zutiefst berührt – und wollte von dem Punkt an eigentlich nur noch Musik machen. Das hat geklappt. Denn es gibt eine Sache, die dann doch recht viele Menschen über Anny Ogrezeanu wissen: Die 23-jährige Person hat vor zwei Jahren die zwölfte Staffel der Gesangsshow „The Voice of Germany“ gewonnen.