Nabu bittet um Hinweise Wer hat Reptilien in Mönchengladbach gesehen?

Eidechsen und Schlangen in Mönchengladbach? Ja, es gibt sie tatsächlich. Und das muss nichts mit einem gefrusteten Tierbesitzer, der seinen Exoten einfach ausgesetzt hat, zu tun haben – auch wenn das leider ebenfalls immer wieder vorkommt. Doch auch in der Vitusstadt sind ein paar Reptilien heimisch, wie der Naturschutzbund (Nabu) jüngst in einer Mitteilung betonte. Der im Verein ansässige Arbeitskreis Amphibien und Reptilien (kurz AKAR) bittet die Bevölkerung, Sichtungen von einheimischen Schlangen und Eidechsen zu melden. „Die Reptilien gehören zu den am stärksten gefährdeten Tiergruppen und bedürfen unseren besonderen Schutz“, so der AKAR unter Leitung von Michael Thissen.