Muttertag in Mönchengladbach „Als Mama hat man oft ein schlechtes Gewissen“

Tanja B. sitzt in ihrem Auto, genießt ein paar Minuten Ruhe. Ihr älterer Sohn ist in der Musikschule, der jüngere ist auf der Fahrt eingeschlafen. „Das wird sich zwar heute Abend rächen, weil er dann nicht um die normale Zeit ins Bett gehen will, aber ihn jetzt aufzuwecken, würde nichts bringen, dann wäre er total quengelig“, sagt die 34-Jährige, die mit Mann und Kindern in Neuwerk lebt. Sie hat gelernt, Dinge entspannter zu sehen und die wenigen Pausen, die sich im Alltag einer berufstätigen Mama von zwei Kindern ergeben, zu nutzen. Manchmal um etwas zu erledigen oder etwas zu organisieren, manchmal aber auch einfach, um kurz durchzuatmen