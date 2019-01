Mönchengladbach: Junge Muslime säubern nach Silvester den Kapuzinerplatz

Mönchengladbach „Eigentlich bin ich nur hier, weil es den leckeren Tee gibt“, sagt Sajeel (9) mit verschmitztem Blick. Wenn nicht Ferien sind, geht er in Niederkrüchten in die Grundschule. Heute ist er um viertel nach fünf aufgestanden, um bei einer besonderen Aktion dabei zu sein.

Aber am Kapuzinerplatz hat vor wenigen Minuten ein munteres Treiben begonnen. Aus Kleinbussen, Transportern, Pkw klettern nach und nach gut 70 Männer, junge wie alte, einige Kinder. Sie greifen zu Straßenbesen und Mülltüten und machen sich über die Reste der Silvesternacht her – wovon es auf dem Kapuzinerplatz tatsächlich überreichlich gibt.

Die Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation ist Teil einer bundesweiten Aktion: Etwa 6500 junge Muslime reinigen am 1. Januar in deutschen Städten die Straßen und Plätze, an denen in der Nacht zuvor gefeiert wurde. Walied Janjua ist der Vorsitzende des männlichen Teils der Jugendorganisation.