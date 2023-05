Zeugen gesucht Mülleimer sorgt für Bahnstreckensperrung in Mönchengladbach

Am Haltepunkt Mönchengladbach-Wickrath hat am Sonntag, 28. Mai, um 22.15 Uhr ein Regionalexpress 4 einen Metallmülleimer mit Betonsockel überfahren. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Sie geht davon aus, dass unbekannte Täter dieses Hindernis in den Weg legten. Deshalb werden nun Zeugen gesucht.