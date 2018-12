Chaos : Gelber-Sack-Lieferant glaubt an Diebstahl

Die Gelben Säcke werden ab Januar von einem neuen Unternehmen geliefert und wieder abgeholt. Doch schon bei der Verteilung gibt es erhebliche Probleme. Foto: dpa/Daniel Karmann

Mönchengladbach Das neue zuständige Unternehmen mit namen RMG behauptet, bei der Verteilung der neuen Gelben Säcke sei kein Fehler passiert. Trotzdem stehen viele Haushalte noch ohne Nachschub da. Sie müssen sich welche holen.

Von Gabi Peters

Nach dem Verteil-Chaos bei den Gelben Säcken hat der neue Dienstleister RMG jetzt eine offizielle Stellungnahme herausgegeben: „Hauptursache für nicht vorgefundene Rollen ist die Entwendung durch Dritte, vor allem in Wohnhäusern mit mehreren Parteien“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion bei dem hessischen Unternehmen. Offenbar glaubt man dort an einen Massendiebstahl von den Müllsäcken für Leichtverpackungen.

Dennoch wolle man den Beschwerden nachgeben, teilte RMG mit. Auf eine Nachverteilung dürfen die Mönchengladbacher wohl nicht hoffen. RMG-Sprecherin Nina-Kirstin Hohmann: „Bei zusätzlichem Bedarf stehen unsere Ausgabestellen ab Januar zur Verfügung. Diese geben die Gelben Säcke bedarfsgerecht aus und sind angehalten, rechtzeitig nachzubestellen, sollte sich der Bestand dem Ende neigen.“

Das Problem für manche Sammelbezirke: Bei ihnen werden bereits am 2. Januar die Gelben Säcke abgeholt, also genau an dem Tag, an dem in den neuen Verteilstellen zum ersten Mal die Abfalltüten ausgegeben werden. Statt wie bisher in städtischen Verwaltungsgebäuden gibt es die Gelben Säcke jetzt in ausgesuchten Tankstellen, Kiosken und Apotheken. Wer noch alte Gelbe Säcke hat, ist im Vorteil. Sie können noch genutzt werden. Nina-Kirstin Hohmann teilte mit: „Für den aktuellen Bedarf sind Gelbe Säcke noch vom Alt-Entsorger auszugeben.“ Für die braucht man allerdings noch Abhol-Karten. Die fallen ab Januar weg, dann gibt es den Gelben-Sack-Nachschub auch ohne Karte.



Auch bei der Stadttochter Mags kommen derzeit viele Beschwerden an: „Es tut uns leid, dass im Moment die Verteilung anscheinend nicht so klappt wie in der Vergangenheit. Wir haben als Mags leider keinen Einfluss auf den Verteilvorgang, weil es ein privatwirtschaftlicher Vertrag zwischen dem Dualen System Deutschland und der RMG ist“, teilt eine Sprecherin mit. Dass die neuen Ausgabestellen nicht im Abfallkalender der Mags aufgelistet sind, hänge mit dem Drucktermin zusammen. „Im November standen die neuen Ausgabestellen noch nicht fest, also konnten wir sie auch noch nicht aufnehmen“, erklärt die Sprecherin. Auf der Internet-Seite der Mags findet man nun aber auch eine interaktive Karte mit den neuen Ausgabestellen. Und auch die RMG hat ihren Internetauftritt mittlerweile aktualisiert. Dort standen bis Donnerstag noch die städtischen Verwaltungsstellen als Ausgabeorte. Das ist jetzt geändert.