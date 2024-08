Probleme mit kleinen Blutsaugern Mönchengladbacher starten Petition wegen Mückenplage

Für Spinnen, Libellen und andere Insektenfresser ist der Sommer zurzeit äußerst angenehm. Vielen Mönchengladbachern, die draußen das Wetter genießen wollen, geht es nicht so. Denn es gibt in der Stadt eine Mückenplage. Manche Bürger sind davon genervt, andere wie Melanie Kraaz finden es im Bresges Park, an der Niers und am Kinderspielplatz nahe Schloss Rheydt sogar „unerträglich“. Kraaz hat eine Online-Petition gestartet, die sich an Oberbürgermeister Felix Heinrichs richtet. Titel: „Bekämpft die Mückenplage in Geneicken/Tackhütte an der Niers/Bresges Park/Schloss Rheydt“. Mehr als 1800 Menschen haben sich inzwischen beteiligt.