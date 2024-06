Neue Veranstaltung in Mönchengladbach Kostenlose Startplätze für Schüler beim „Move and Groove“-Lauf

Das Ziel ist klar vorgegeben: Beim „Move and Groove“-Festival sollen möglichst viele Besucher am 15. und 16. Juni in Bewegung kommen. Die Veranstaltung löst das Turmfest ab, das über Jahrzehnte in der Rheydter Innenstadt veranstaltet wurde – aber nun Geschichte ist. Rund 30 Vereine wollen sich auf dem Marktplatz und in den Nebenstraßen präsentieren. Ausprobiert werden können auch eher ungewöhnliche Sportarten wie Linedance, Ninjutsu oder Cricket. Zudem findet am Samstagabend erstmals die Sportlerehrung der Stadt Mönchengladbach öffentlich statt – und ein Konzert der Band „Just:is“ ist geplant.