War es Brandstiftung? Motorrad brennt in Mönchengladbach-Eicken

Auf einem Parkplatz an der Eickener Straße hat am Sonntag, 24. März, gegen 14.30 Uhr ein schwarzes Motorrad der Marke BMW gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Anwohner den Brand bemerkt und die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Das Motorrad brannte völlig aus. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.