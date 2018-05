Mönchengladbach: Morgen startet die Rheydter Frühkirmes

Wassertanks schützen die Kirmes an der Gracht und am Marktplatz. Foto: Christian Lingen

Mönchengladbach Auf der Gracht stehen die großen Fahrgeschäfte. Am Montag gibt es viele Rabatte beim Familientag.

An beiden Enden der Gracht und am Marktplatz auf Höhe der Marktstraße werden große Wassertanks als Lkw-Sperren stehen. Die Polizei wird an allen Tagen Präsenz zeigen. Zudem wurde das Personal des Sanitätsdienstes erhöht.

Die Frühkirmes in Rheydt hat am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr sowie Sonntag und Montag von 13 bis 22 Uhr geöffnet. Montag ist Familientag mit Rabatten an allen 103 Ständen. Die erstrecken sich über 1,5 Kilometer. Morgen wird um 22 Uhr ein großes Feuerwerk abgeschossen.