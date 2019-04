18-Jähriger in U-Haft : Mönchengladbacher bei Streit lebensgefährlich verletzt

Mönchengladbach Ein 55-Jähriger wurde Samstagnacht auf der Bahnhofstraße von drei jungen Männern attackiert. Ein 18-Jähriger ist in U-Haft.

Wegen versuchten Mordes sitzt ein 18-jähriger Mönchengladbacher in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, einen 55-jährigen Mönchengladbacher am Ostersamstag gegen 22 Uhr bei einem Streit auf der Bahnhofstraße mit großer Wucht auf den Kopf geschlagen zu haben. Der Attackierte, teilte die Polizei weiter mit, fiel zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch behandelt. Sein Zustand sei stabil, ob er bleibende gesundheitliche Schäden davon tragen werde, sei unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag mit. Bis Montag lagen dazu noch keine neuen Informationen vor.