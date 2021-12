Fahndungserfolg in Mönchengladbach : Mordverdächtiger aus Frankreich gefasst

Bei der Suche nach den Geflohenen wurden auch Hubschrauber eingesetzt. Foto: Jochen Tack

Mönchengladbach/Wegberg Fünf Tage nach einer brutalen Befreiungsaktion in den Nähe von Paris ist ein gesuchter Häftling (28) an Weihnachten in Rheindahlen gefasst worden. Wie die Polizei auf die Spur des Geflohenen kam, der in Wegberg untergetaucht war.