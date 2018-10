Mönschengladbach: Benefizkonzert mit Räuber und Polizeiorchester

Verleihung des Martin Theveßen Preises : Benefizkonzert mit Spitzenprogramm

Peter Koch erhält den Martin Theveßen Preis. Foto: Christian Lingen

Mönchengladbach Das Landespolizeiorchester und die Räuber treten beim Martin-Theveßen-Preis für Peter Koch auf.

Schützenfeste und Karnevalsveranstaltungen sind ohne Musik nicht denkbar. Doch diejenigen, die für den guten Ton sorgen, werden oft zu selten gewürdigt. Genau das aber macht das Kuratorium des Martin-Theveßen-Preises, bestehend aus dem Tambourcoprs Neuwerk, dem Kulturbüro, dem Bezirksverband der Schützen, dem MKV und der Rheinischen Post. Am Sonntag, 4. November, geht der Preis an den Meerbuscher Dirigenten und Musiker Peter Koch. Die Verleihung erfolgt im Rahmen eines Benefizkonzerts in der Faba Autowelt, Krefelder Straße 570, bei dem das Landespolizeiorchester und die Kölner Karnevalsband Räuber auftreten. Der Erlös des Abends kommt dem Kinderhaus Viersen zugute.

Der Martin-Theveßen-Preis würdigt Menschen, die sich um die Musik im Brauchtum verdient gemacht haben. Peter Koch leitet die Werkskapelle Böhler aus Düsseldorf. Koch besuchte die staatliche Hochschule für Musik in Duisburg, spielte im Heeresmusikkorps 7, gründete mehrere Jugendblasorchester, kümmert sich um die Weiterbildung diverser Musikcorps und gibt Unterricht an der Meerbuscher Musikschule. „Ich weiß überhaupt nicht, warum ich den Preis bekomme. Ich spiele doch nur ein bisschen Trompete“, sagt Peter Koch bescheiden. Der 54-Jährige ist ein Enthusiast. Mit seiner Art schafft er es, junge Leute für die Musik zu begeistern und sieht sein Wirken auch als soziale Aufgabe. Denn Musik biete Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Aufgabe. Brauchtum schätzt er sehr hoch. „Das beginnt da, wo die Oma mit dem Enkel am Tannenbaum ,Stille Nacht‘ singt“, sagt er. Schützenwesen, Karneval, Feste und Feiertage, all das gehört für ihn zusammen – als Tradition.

Bei der Verleihung des Martin-Theveßen-Preises, die Günter vom Dorp moderieren wird, möchte er gerne das Solo auf der Trompete darbieten, das er als 13-Jähriger bei der Eröffnung des Krefelder Seidenweberhauses spielte. Einlass zu Verleihung ist um 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Nach der Verleihung gibt das Landespolizeiorchester ein Konzert und spielt Rock, Pop, Swing und Marschmusik. Nach einer kurzen Umbauphase betreten die Räuber, die wohl jeder aus dem Karneval kennt, die Bühne und spielen ein 45-minütiges Konzert. Gegen 22.30 Uhr endet der Abend. Schirmherr ist der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp.