Kolumne Mensch Gladbach : Verantwortung

Zu wenige Mönchengladbacher lassen sich etwa im Impfzentrum gegen das Coronavirus immunisieren. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Meinung Mönchengladbach Wir Gladbacher sind bereit, uns für andere einzusetzen, das macht diese Stadt aus. Eigentlich. Aber wo bleibt dieses Verantwortungsbewusstsein bei der Impfbereitschaft gegen Corona?

Es fällt in diesen Tagen schwer, der Lage irgendeinen Hoffnungsschimmer abzugewinnen. Zu viele Menschen sind in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz in den Wassermassen und in ihren einstürzenden Häusern gestorben, zu viele werden noch vermisst, zu viele trauern oder stehen vor dem Nichts. Was mir hilft, diese schlimmen Bilder zu ertragen, ist allein die Erkenntnis, dass diejenigen, die Glück gehabt haben, den anderen helfen. Und wir Mönchengladbacher dürfen trotz aller nasser Keller und aller ärgerlicher Wasserschäden auch zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen von uns sagen: Wir haben Glück gehabt. Glück, dass die Wolken über Mönchengladbach eben nicht diese extremen Wassermengen trugen wie über Erftstadt oder Ahrweiler oder Wuppertal oder Hagen oder Düsseldorf. Und wir helfen den anderen. Dass wir bereit sind, auch Verantwortung für andere zu übernehmen, das macht diese Stadt aus.

Eigentlich.

An anderer Stelle ist diese Erkenntnis leider noch nicht so sehr in Teilen der Mönchengladbacher Bevölkerung angekommen, wie es wünschenswert wäre. Und zwar beim Impfen. In dieser Woche hat es die ersten freien Immunisierungen gegen das Coronavirus auch ohne Termin im Impfzentrum gegeben. Auch wenn einige Hundert dieses Angebot am Mittwoch auch schon angenommen haben, ist es doch erstaunlich, wie wenig zu viele Gladbacher von der Spritze wissen wollen. Sei es aus Desinteresse oder bewusster Ablehnung.

Dazu einmal ein paar Zahlen: Am Freitag hatte nicht einmal die Hälfte aller Menschen in Mönchengladbach den vollständigen Impfschutz erreicht, nur gut 120.000 Einwohner waren es bisher. Noch mehr als 100.000 Gladbacher haben nicht einmal die erste Impfung erhalten. Diejenigen, die uns vor dem Virus schützen wollen, kriegen den Impfstoff in Mönchengladbach nicht mehr unter die Leute. Gleichzeitig gibt es zwar nur wenige Infektionen, aber dabei handelt es zu zwei Dritteln um die hochansteckende Delta-Variante. Was ist los?

Die Impfverweigerer sind oft genau dieselben Menschen, die lauthals Freiheitsentzüge während der Lockdowns beklagten, dagegen auf die Straßen gingen und von Corona-Diktatur schwafelten. Sie dürften nun überrascht sein, welche Freiheiten ihnen die vermeintliche Diktatur auf einmal wieder gönnt, sie dürfen auch feiern und tanzen. Aber wie lange noch?

Wer sich weiter nicht impfen lässt, setzt diese wiedergewonnenen Freiheiten aufs Spiel und riskiert, dass Schulkinder noch ein drittes Schuljahr im Fernunterricht oder in der Klasse mit Maske ertragen müssen. Das hat nichts mehr damit zu tun, Verantwortung für andere zu übernehmen.