Mönchengladbach : Wahlkampf-Reisender in Sachen Sicherheit

Mönchengladbach NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bekräftigt bei einem Auftritt in Rheydt seine harte Linie gegenüber Clans und anderen Tätergruppen, fordert mehr Befugnisse für Ermittler und deutet eine Kooperation mit der Hochschule Niederrhein an.

Herbert Reul will bei seiner Wahlkampf-Visite in Rheydt nicht über Mallorca-Affären von Ministern und lachende Ministerpräsidenten in Flutgebieten zu diskutieren. Genau 60 Minuten hat er sich Zeit am Dienstagabend genommen, steigt pünktlich um 17.57 Uhr aus einer der beiden Limousinen mit Blaulicht auf dem Dach, die vor dem Theater in Rheydt halten. „Die Welt ist in Flammen“, sagt der NRW-Innenminister, das Mikrofon in der Hand, die Bühne in der Stadthalle auf- und abschreitend. „Und wir verlieren eine Bundestagswahl, weil ein Ministerpräsident lächelt.“ Kleinkram nennt er das, darüber habe er „keine Lust zu reden, wenn wirklich wichtige Dinge anstehen: Wir haben einen fundamentalen Angriff auf unsere Sicherheit.“ Das ist sein Thema: Sicherheit. Reul geht in Großrazzien öffentlichkeitswirksam gegen Rocker und Clans vor, was ihn auch zu einem der beliebteren Minister im schwarz-gelben Kabinett gemacht hat. Und das merkt er auch an diesem Abend vor gut 100 Gästen in der Rheydter Stadthalle, von denen sich nicht wenige ganz ungeniert als Reul-Fans bezeichnen.