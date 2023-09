Straftat in Mönchengladbach 58-Jähriger wird am helllichten Tag am Alten Markt beraubt

Ein Mann hat am Samstag, 9. September, zwischen 14 und 14.15 Uhr einen 58-Jährigen im Bereich des Alten Markts beraubt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Geschädigte zeigte den Vorfall danach auf der Polizeiwache am Alten Markt an. Seinen Angaben zufolge habe ihm der Täter von hinten gegen das Bein getreten und ihn mit der Faust gegen den Arm geschlagen, sodass er zu Boden ging. Dabei habe der Mann ihm sein Portemonnaie aus der Hosentasche gerissen und sei geflüchtet.