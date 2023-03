Veranstaltungen in Mönchengladbach Warum Frauen am 7. März eine rote Tasche tragen sollten

Die Buchhandlung Degenhardt bietet in Kooperation mit dem kfd-Diözesanverband Aachen und dem Katholischen Forum am Abend des 10. März eine Lesung der besonderen Art: Autorin Unda Hörner folgt den Spuren berühmter Frauen in zwölf atmosphärisch dicht erzählten Monatskapiteln durch das Jahr 1939: Hannah Arendt gelingt die Flucht nach New York, Helene Weigel zieht mit dem Brecht-Tross nach Schweden. Marlene Dietrich nimmt die amerikanische Staatsbürgerschaft an und Erika Mann veröffentlicht mit Bruder Klaus ein Who’s who der deutschen Kultur im Exil – Escape to Life. Wer auch etwas über Frida Kahlo, Peggy Guggenheim, Milena Jesenská, Simone de Beauvoir, Annemarie Schwarzenbach, Ella Maillart und Else Lasker-Schüler erfahren will, kann Karten im Vorverkauf in der Buchhandlung Degenhardt erhalten.