Mehrere 1000 Euro Sachschaden : 44-jähriger Gladbacher rastet völlig aus

Mönchengladbach Aufgebrachte Bürger haben am Donnerstagnachmittag die Polizei alarmiert, weil ein Mann in der Innenstadt eine Spur der Verwüstung hinterließ. Der 44-Jährige wurde geschnappt. Ihn erwartet nun ein beschleunigtes Strafverfahren.

Was genau in dem Kopf des Mannes vorgegangen ist, weiß noch keiner. Am Donnerstagnachmittag hatte er wohl nur eins im Sinn: Zerstörung. Gegen 15.50 Uhr hatten Anrufer über den Notruf der Mönchengladbacher Polizei eine Person gemeldet, die an der Erzberger Straße im Stadtteil Hardterbroich-Pesch zunächst gegen die Geschäftsstelle einer Versicherung urinierte, dort einen Aussteller umwarf und danach randalierend über die Alleestraße zog.