Kriminalität in Mönchengladbach : Vermummte treten und schlagen 16-Jährigen

Mönchengladbach Der 16-Jährige berichtet, dass er unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen worden sei. Dann hätten die Männer ihn verprügelt – auch als er schon am Boden lag.

Am Dienstag, 31. Mai, erschien der 16-Jährige bei der Polizei und meldete den Vorfall. Er gab an, sich am Montag zwischen 18.30 und 20.45 Uhr an der Straße am Sternfeld aufgehalten zu haben. Dort sei er von zwei vermummten Männern überrascht worden. Einer der beiden habe ihm sofort Pfefferspray in die Augen gesprüht. Anschließend sei er von beiden Männern geschlagen und getreten worden, auch als er bereits auf dem Boden gelegen habe. Nach einigen Minuten habe das Duo von ihm abgelassen. Er sei daraufhin aufgestanden und auf einer nahen Parkbank für einige Zeit ohnmächtig geworden. Dort sei er von einem Freund verletzt gefunden und geweckt worden. Anschließend sei man gemeinsam in dessen Wohnung gegangen, um die Verletzungen zu versorgen. Später sei er dann nach Hause gegangen und habe sich am darauffolgenden Morgen bei der Polizei gemeldet.