Fahndung in Mönchengladbach : Nach der Bluttat in Wickrath sucht die Polizei diesen Mann

Mönchengladbach Die Mordkommission hat zwei Tatverdächtige ermittelt. Eine 46-jährige Frau sitzt bereits in Untersuchungshaft, gegen einen 32-Jährigen wurde ein nationaler und europäischer Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Am 27. Juni hatten Passanten gegen 3.30 Uhr das blutüberströmte und lebensgefährlich verletzte Opfer im Bereich des Karl-Arnz-Weg gefunden. Der 39-Jährige ist mittlerweile stabil und außer Lebensgefahr. Als Tatverdächtiger konnte die Mordkommission Alex Schlei ermitteln. Gegen ihn wurde ein nationaler und europäischer Haftbefehl wegen versuchten Mordes durch das Amtsgerichtes Mönchengladbach erlassen. Die mutmaßlich an der Tat beteiligte 46-jährige Frau, ebenfalls aus Mönchengladbach, wurde bereits am 28. Juli von den Ermittlern festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Sie kam in Untersuchungshaft.