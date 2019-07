Karl-Fegers-Straße : Parkplätze sind neu – und seit Monaten unbenutzbar

Die Baustelle an der Karl-Fegers-Straße ist zwar kameraüberwacht, allerdings noch nicht ganz abgeschlossen. Foto: Holger Hintzen

Waldhausen Zäune umgeben seit Januar Stellpätze, die an der Karl-Fegers-Straße angelegt wurden. Parken geht dort aber nicht. Denn es fehlt noch etwas.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

„Achtung! Baustelle kameraüberwacht“ steht auf einem Schild, das wohl ein Bauarbeiter an einem Zaun an der Karl-Fegers-Straße angebracht hat. Falls die Kamera sich tatsächlich für diesen Zaun interessiert, dürften ihre Bilder nicht sehr abwechslungsreich sein. Denn der Zaun steht schon ziemlich lange. Genauer gesagt: Es sind zwei Zäune, und sie hegen insgesamt neue 22 Parkplätze ein. Und auch auf denen tut sich nicht viel. Denn: „Diese Parkplätze wurden vor einigen Monaten fertiggestellt, aber nicht für den Verkehr freigegeben“, wundern sich Anwohner. Des Rätsels Lösung hat wie so oft auch mit Geld zu tun.

Die Parkplätze sollen den Lehrern der Theo-Hespers-Gesamtschule dienen und außerhalb der Schulzeit auch von Anwohnern genutzt werden. Die 2011 neu eingerichtete Gesamtschule hat nach „Gastspielen“ in den Räumen der Hauptschule Aachener Straße und in der ehemaligen Geschwister-Scholl-Realschule in Windberg schließlich ihre Heimat in Neubauten an der Dülkener Straße und an der Karl-Fegers-Straße gefunden. 14 Millionen Euro hat das gekostet. Davon wurde unter anderem eine Mensa gebaut. Ein Drittel der Summe hat das Land Nordrhein-Westfalen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert.

Das Ende der Stellplätze liegt kniehoch über einem Weg, der unmittelbar daran vorbei führt. Foto: Holger Hintzen