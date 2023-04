Live-Musik in Mönchengladbach Byggesett Orchestra gibt Hutkonzert im Plattenladen

Norbert von Dahlen freut sich: „Auf die Leute ist verlass“, sagt er. Wenige Minuten vor Konzertbeginn hat sich der Plattenladen „For The Record“ an der Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt schlagartig gefüllt. Vor dem Eingang unterhalten sich Musikfreunde angeregt. Seit dem vergangenen Sommer betreibt von Dahlen das kleine, feine Fachgeschäft für Vinyl-Spezialitäten gemeinsam mit André Dollmann von Oye. Und offenbar konnten sie mit ihrem Laden in der Zwischenzeit eine treue Stammkundschaft erobern.