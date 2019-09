Feierstunde : Frank Füser sagte Tschüss

Mönchengladbach In einer Feierstunde verabschiedete sich der VHS- und Musikschulleiter.

Seit 1995, also 24 Jahre lang, hat er die städtische Musikschule geleitet. 2005 wurde er Fachbereichsleiter für Weiterbildung und Musik und hatte seitdem Volkshochschule und Musikschule unter sich. Jetzt ist Frank Füser 65 Jahre alt und geht in den Ruhestand. Am Freitag hat er sich in einer Feierstunde bei vielen Wegbegleitern verabschiedet. Sein erstes Dankeschön ging an Wolfgang Romboy, der 1995 Dezernent war und Frank Füser einstellte. „Sie wollten ein Konzept, und Sie bekamen es“, sagte der zukünftige Rentner. Romboy war selbstverständlich unter den Gästen in der Volkshochschule.